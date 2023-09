Vince soltanto il. E pazienza sein Champions arriva nel finale grazie a un clamoroso autogol. Quello che conta è il risultato e adesso grazie a questo sofferto, ma meritato 2- 1 sul campo del Braga,In fondo anche gli uomini dell’ex Ancelotti hanno faticato per battere l’Union Berlino di Bonucci e quindi tutto è possibile, anche se questo non è più il bel Napoli di Spalletti. Non a caso un anno fa Osimhen e compagni avevano debuttato in Champions battendo 4-1 in casa il Liverpool e vincendo poi 3-0 la prima gara in trasferta a Glasgow contro i Rangers.almeno all’inizio, anche se questo non è un grande merito perché il Braga è soltanto ottavo nel campionato portoghese, per cui il successo dei campioni d’Italia era il minimo in teoria, prima di diventarlo in pratica nel punteggio.Il primo tempo del Napoli ricorda quello del Milan contro il Newcastle con tanti errori e tanta sfortuna, ma con un finale diverso. Proprio quando si profila un altro bugiardo 0-0 all’intervallo, nel primo dei 5’ di recupero Kvaratskhelia centra un pallone dalla sinistra per Osimhen, la cui deviazione di testa viene respinta sui piedi del capitanoche calcia al volo di sinistro il pallone del. Giusto così per quanto il Napoli aveva fatto fin lì, rischiando poco all’inizio quandodevia una conclusione di Horta, ma sbagliando troppo. E il primo a sbagliare èche, se possibile in peggio,del giorno prima. Smarcato da uno dei tanti rischiosi passaggi arretrati al proprio portiere, in questo caso di Fonte, il centravanti nigeriano infatti calcia addosso a Matheus il classico rigore in movimento.Con Ostigard al posto dell’acciaccato Rrahmani dopo meno di un quarto d’ora, il Napoli ha il merito di chiudere il Braga nella propria metà campo, anche se mancano le accelerazioni dichee nelle rare volte in cui cerca lo spunto personale vieneE siccome Olivera, preferito a Mario Rui, si limita a coprirgli le spalle, mentre Politano si vede poco sulla destra, soltanto Di Lorenzo davanti a lui sfrutta il grande lavoro al centro di Anguissa, Zielinski e Lobotka, che però non avanzano mai., che prima impegna severamente Matheus di testa e poi colpisce in pieno la traversa. Sembra la classica partita stregata anche perché quando Osimhen spera di calciare il rigore fischiato dall’arbitro, le immagini del monitor su invito del Var fanno giustamente cambiare idea al direttore di gara, perché il fallo lo aveva commesso proprio il nigeriano.Colpito e affondato quando ormai pensava di ripartire dallo 0-0, il Braga incomincia la ripresa con l’obbligo di cercare il pareggio e scoprendosi concede spazi pericolosi al Napoli che ha il torto di non sfruttarli., ancora lui, fallisce la conclusione in corsa del 2-0, ma almeno è. E proprio perché mancano le alternative in attacco, dopo una decina di minuti Garcia cambia giustamente i due deludenti esterni Politano e Kvaratskhelia inserendo. Grazie alla posizione di quest’ultimo che si accentra più del georgiano, Osimhen è meno solo in attacco e il Braga soffre il movimento di due attaccanti veri che si cercano in continuazione.- Sembra che il successo del Napoli sia al sicuro, ma l’gioca un brutto scherzo ai campioni d’Italia che hanno il doppio torto di non raddoppiare e di abbassarsi troppo, regalando nuove speranze ai padroni di casa. Chi sbaglia paga e infatti il Braga trova il pareggio conche salta indisturbato di testa sotto lo sguardo di Juan Jesus, facendo. Nel suo momento peggiore, il Napoli trova però la forza e la fortuna per tornare in vantaggio. Il merito, visto da una parte, è diche crossa un bel pallone dalla sinistra e la colpa, vista dall’altra, è la sciagurata deviazione di coscia di. Un autogol, con la benedizione di San Gennaro che arriva un giorno dopo ma basta e avanza per festeggiare il primo successo in Europa del Napoli con lo scudetto sulle maglie.