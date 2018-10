Ai microfoni del canale tematico rossonero, Stefano Eranio ha analizzato la partita di ieri contro il Betis Siviglia: 'Se andiamo ad analizzare la gara, è stata la peggiore sfida stagionale del Milan. Con gli undici titolari classici, avremmo messo in difficoltà il Betis ma capisco anche la necessità di Gattuso di far riposare alcuni ragazzi in queste settimane piene di impegni. Gli spagnoli ci hanno tagliato in metà, eravamo disarmati e senza fiducia. Ed il termometro di tutti era Higuain: ha perso subito i primi quattro o cinque palloni e tutto il resto della squadra l'ha seguito'.