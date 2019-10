: "Per farlo giocare così, non lo faccio giocare. O giochi a cinque e gli fai fare tutta la fascia o non puoi gambizzare un giocatore che, se sta lì, fa più danni che altro. Anche io quando giocavo lì, non essendo terzino di ruolo, giocavo non a tutta fascia ma con il 4-4-2. La forza mia, posto che fosse un altro Milan, è che cercavo di mettere in difficoltà l'avversario con le mie armi migliori. Io metterei Duarte o anche lo stesso Rodriguez". Così Stefano Eranio a Milantv.