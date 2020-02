Nel corso di una intervista a Milannews.it, Stefano Eranio ha parlato del progetto rossonero: "Le partite iniziano tutte 0-0 e in partite come queste non conta nulla. E' normale che si parta da sfavoriti, la classifica dice questo ma lo sapevamo anche perchè la società Inter ha investito tantissimi milioni e sta costruendo una squadra di tutto rispetto. Non che il Milan non lo sia ma in questo momento i rossoneri stanno mettendo delle basi per il futuro mentre l'Inter pensa sia al presente che al futuro. L'Inter ha sia giocatori di una certa età che profili giovani come Barella, Lukaku o Lautaro che sono investimenti anche a lungo termine. Il fatto di aver preso giocatori come Eriksen, Young e Moses porta a pensare che vogliano vincere da subito anche perchè le possibilità ci sono."