"Lo zoccolo duro della squadra resterà, così come Paquetà e Piatek, ma mi auguro che non si smantelli troppo con un indirizzo preciso per il mercato. La maglia rossonera è gloriosa e bisogna rispettarla: Maldini vorrà costruire un Milan competitivo. Dispiace per il fallimento del progetto Milan: aver visto due figure come Leonardo e Maldini faceva ben sperare e mi sarei aspettato una continuazione. Si poteva costruire qualcosa di più importante, perché non era tutto da buttare. Non arrivare in Champions cambia le cose e la società mette pressione e alte pretese. In Europa non ci si va low cost e con figure come quelle di Leonardo e Gattuso ci poteva essere un tramite con la tifoseria. Sarebbe importante che restasse Maldini. Giampaolo? Ha capacità indiscutibili, potrebbe essere un buon momento per lui. Fa giocare bene le squadre e ha personalità: poi dipenderà dal mercato che farà il Milan". Così l'ex centrocampista del Milan, Stefano Eranio, a Radio Sportiva.