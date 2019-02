Nel corso di una intervista rilasciata a PianetaMilan.it, Stefano Erano si è soffermato anche sul momento poco felice di Suso: “Manca solo il miglior Suso. Si spera che possa tornare quello che conosciamo, ma è anche difficile per lui. Le squadre ti studiano, sanno come sei, sanno che sei pericoloso e quindi ti raddoppiano. Oltre a un suo calo c’è da dire che lo stanno limitando molto bene. C’è da dire che se non sei al mille per mille fai più fatica se hanno un occhio di riguardo nei tuoi confronti. Comunque bisogna continuare a puntare su di lui. Meglio puntare su un giocatore che sappiamo quanto vale e che è meglio di tanti. Cercherei di recuperarlo, poi magari a partita in corso si può inserire Castillejo. Ma come è stato fatto con Calhanoglu è giusto cercare di recupere i giocatori che possono dare di più. Se non si fa giocare diventa difficile recuperarlo”.