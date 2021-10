- figlia di Gianni e Marella -, nati dal matrimonio con Alain Elkann. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera,(Peter, Anna, Tatiana e Sofia) - frutto delle seconde nozze col russo Serge de Pahlen -, che ha visto i tre fratellastri beneficiare di una fetta consistente della cassaforte di famiglia Dicembre per governare l’impero Exor-Fiat.Il quotidiano di via Solferino rivela che, oltre alla causa intentata in Svizzera, un'altra è stata avviata nel 2020 a Torino dai fratelli Elkann, che chiedono la condanna della madre "al risarcimento del danno patrimoniale, reputazionale e non patrimoniale" da loro "patito". Dal canto suo, attraverso i propri legali,Motivo per cui ora quattro di questi, del tutto esclusi dal discorso eredità fino a questo momento, sono scesi in campo al fianco della madre., alla base della causa civile svizzera, è di "" e per motivi di salute fosse "minata nella sua effettiva capacità naturale a testare".: notaio e testimoni non parlerebbero l’italiano e Marella non parlava il tedesco, è sbagliata la data di nascita, le firme sono tremule, l’ultima "irriconoscibile".