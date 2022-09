Secondo i dati di Recordtransfers, quello di Antony al Manchester United è stato il trasferimento più costoso nella storia della Eredivisie. L’ala ha lasciato l’Ajax, che ha incassato 95 milioni di euro, e si è diretto in Inghilterra, dove ha subito segnato all’esordio. Sono tanti però i grandi affari che i club olandesi hanno raggiunto negli ultimi anni. Il podio infatti si completa con gli 86 milioni di euro spesi dal Barcellona per De Jong e gli 85,5 della Juve per De Ligt.



Menzione anche per gli acquisti di Lisandro Martinez, Davinson Sanchez, Ziyech e Van de Beek. Nella top 10 compare anche il Napoli, ben due volte. Al quinto posto per il passaggio in azzurro di Lozano per 45 milioni di euro dal Psv e al decimo posto per quello di Milik per 32 milioni