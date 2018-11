Cenk Ergun ex direttore sportivo del Galatasaray e oggi consulente di mercato in Olanda del Fortuna Sittard, ha raccontato in esclusiva a Calciomercato.com direttamente dal WyScout Forum di Amsterdam alcuni retroscena legati alla sua esperienza alla guida del club di Istanbul e in particolare al giovane difensore centrale Ozan Kabak, seguitissimo dall'Inter.



VI RACCONTO KABAK - "Kabak è un giocatore molto forte, ha sempre giocato difensore centrale, è bravo coi piedi e ora sta finalmente trovando spazio da titolare con la guida di Terim. Sono stato io a blindarlo e a fargli firmare il primo contratto con il Galatasaray e sono certo che il suo futuro sarà roseo. È pronto e gli serve soltanto continuare a giocare con continuità, ma dovunque andrà in futuro sono certo che troverà sempre spazio".



L'INTER E NON SOLO - "Offerte dall'Inter? Piace sicuramente, ma non è mai stato possibile parlare di offerte. Durante la sua crescita e grazie ai tanti tornei giovanili è sempre stato uno dei giocatori più richiesti e seguiti. Portare via dalla Turchia un giocatore minorenne è però impossibile quindi era impossibile per tutti, anche per l'Inter, acquistarlo prima dei 18 anni. Oggi non so quali saranno le strategie del club ma sono sicuro che qualcosa nei club italiani è cambiato. Da quando Under è arrivato alla Roma e si è imposto bene in Serie A c'è più attenzione per i giovani Turchi. Kabak non è l'unico, la generazione dei 2000 è molto forte".