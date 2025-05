Eric Cantona, da Jim Morrison al colpo di kung fu: "Non sono d'accordo con ciò che è accettato"

RIBELLE PER CONVINZIONE - Cantona, ha sempre lanciato sfide. Ancora oggi è una persona che con le sue azioni dimostra chiaramente di non essere plasmato e di mantenere le proprie idee_ "Non gioco contro un avversario specifico. Gioco contro l'idea di arrendermi", ha detto una volta durante la sua carriera da calciatore. Questa affermazione riassume l'atteggiamento di Eric. Non è mai stato facile da inquadrare. Non per i suoi allenatori, che erano entusiasti della sua brillante tecnica, del suo istinto da goleador e delle sue doti di leadership, piuttosto per i suoi scatti d'ira. Per questo, sia i media che i tifosi lo adoravano e temevano allo stesso tempo.

Il francese, il cui marchio di fabbrica era indossare la maglia con il colletto alzato, non era una star nel senso convenzionale del termine. E questo nonostante fosse la prima vera stella della Premier League, allora appena fondata. Dopo aver vinto l'ultimo campionato inglese dell'era pre-Premier con il Leeds United, nel 1993 regalò al Manchester United il suo primo titolo in 26 anni fino ad inanellarne quattro in cinque stagioni.

Cantona ha ispirato le successive leggende dei Red Devils David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt e i fratelli Neville nei loro anni giovanili, ma non era un modello tradizionale. Cantona rifiutava le regole del circo professionistico non per il semplice desiderio di provocare, ma perché non voleva uniformarsi al resto dei suoi colleghi. Era un ribelle per convinzione.