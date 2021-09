, con concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. Negli ultimi giorni,, nata ad Arona, in provincia di Novara, dopo aver superato le semifinali,, sotto una sua foto con la corona, eIn poche ore, dalla gioia per il successo ottenuto, la giovane Miss si trova i profili social intasati dagli insulti degli haters, alcuni dei quali scrivono: “E’ passata solo perché è lesbica”, mentre altri addirittura sostengono che Miss Mondo non dovrebbe avere partecipanti omosessuali: “”. Nonostante i molti commenti negativi e la delusione per l’attacco mediatico, Erika Mattina e la sua compagna Martina Tammaro cercano di “combattere” gli haters condividendo sui loro profili social “Le perle degli omofobi”, vari commenti e messaggi carichi di odio, minacce e discriminazioni.Se da un lato la Miss e la sua fidanzata sono state travolte da questo odio mediatico, dall’altro hanno ricevuto molto appoggio da tanti altri utenti che le sostengono scrivendo: “Proprio non ce la fanno ad accettare il fatto che Erika sia più bella e talentosa di loro”., ma sono rassicuranti le parole della fidanzata Martina: “Tu sai quanto vali, e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte”.In attesa delle finali delle selezioni Italiane per la partecipazione a Miss World, che si terranno il prossimo 26 settembre al Teatro delle Feste a Gallipoli, auguriamo buona fortuna a tutte le partecipanti, e coraggio alla Miss Erika, sperando che possa essere di esempio a molti e molte nella lotta contro i pregiudizi.