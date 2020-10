Il centrocampista dell'Inter e della nazionale danese Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di TV2: "100 presenze con la Danimarca? Sarà davvero una bella cosa. E anche divertente perché quando giochi non è qualcosa a cui pensi. Si pensa solo al fatto di giocare una nuova partita e un'altra partita dopo di essa. Ma sono sicuro che una volta che avrò attaccato gli scarpini al chiodo, dovunque finirò sulla lista, sarò orgoglioso di aver giocato così tante partite per la nazionale danese".



Su Michael Laudrup, Morten Olsen o Peter Schmeichel: "Questi sono i grandi della nazionale che hanno giocato per molti, molti anni. Questa è la cosa fantastica: significa che potresti finire per pizzicarti il ​​braccio quando hai finito e vedere dove si trova il nome di Eriksen su quella lista. Kjaer? Parla correntemente l'italiano. Quindi ho chiesto un sacco di cose e ho ricevuto molto aiuto in relazione all'Italia e come si vive laggiù".