Un messaggio per tranquillizzare tutti, ansiosi dopo lo shock del malore in campo a Copenaghen durante la sfida contro la Finlandia.. Ieri, poco dopo le 23, l'ad Beppe Marotta aveva fatto da tramite, raccontando il messaggio mandato dal danese . Oggi, La Gazzetta dello Sport svela il contenuto dell'sms carico di speranza per il futuro: "".Sempre alla Rosea, il medico sociale del club nerazzurro,, spiega: "Abbiamo passato una brutta ora, non io ma tutta la famiglia del nostro club. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami approfonditi. L’importante è che stia bene, ma mai c’era stato nessun episodio che, neppure lontanamente, aveva fatto intravedere un problema, né quando era al Tottenham, né tantomeno all’Inter. In Italia i controlli molto rigidi".