Christian Eriksen al Monza? Lo sogna Christian Gytkjaer, attaccante, suo connazionale, dei brianzoli, e ne parla a monzanews.it: "Quando ho tempo li guardo molto volentieri ma non seguo molto il calcio. Li vedo anche qualche volta fuori dal campo: io e la mia ragazza viviamo a Milano e quindi capita di incontrarci sia con Simon che con Christian. È un aspetto positivo per noi avere qualche amico con cui incontrarci qui in Italia. Christian a Monza? Ovviamente, a chi non farebbe piacere giocare con lui?! (ride ndr)… È un top player e giocare con i migliori giocatori possibili è sempre bello…".