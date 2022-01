Dopo aver rescisso il contratto con l'Inter, Christian Eriksen è ancora svincolato e sta lavorando al suo ritorno in campo: l’ex centrocampista dell’Inter ha ripreso ad allenarsi ad Amsterdam con lo Jong Ajax, la squadra giovanile olandese dove ha esordito come professionista.



Ma il ritorno di Eriksen all’ex club sembra tutt’altro che realistico: piuttosto, come lo stesso giocatore ha lasciato intendere, è sempre più probabile un passaggio in Premier League. E di recente si è parlato del Brentford come possibile acquirente. Tant’è che di recente lo stesso allenatore del club inglese, Thomas Frank, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo connazionale, augurandogli di poter partecipare ai Mondiali in Qatar: “Spero davvero che torni di nuovo al calcio di alto livello, ed è quello che vuole. Dice che vuole giocare per la Danimarca ai Mondiali di quest’anno. Era la più grande star prima di Euro 2020 e se si alzerà lo sarà di nuovo. Vogliamo il meglio per lui e la sua famiglia. Ho lavorato con Christian quando ero allenatore della Danimarca Under 17 e l’ho visto diventare uno dei migliori giocatori del mondo”.



Va ricordato che agli Europei dello scorso anno, Eriksen ha subito un arresto cardiaco durante la partita contro la Finlandia e da allora ha avuto bisogno di un defibrillatore. Dettaglio che gli consente di giocare in Inghilterra, ma non più in Italia.