Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham. La decisione è stata presa da tempo ed annunciata alla stampa all’inizio del mercato estivo. Vuole un’altra esperienza lontano dall’Inghilterra e dagli Spurs. Come riporta il Mirror, il giocatore ha rifiutato una ricchissima offerta di rinnovo di contratto (vicina agli 11 milioni di euro a stagione) proposta dalla società inglese ed ha annunciato tramite i propri rappresentanti che non intende proseguire nelle trattative. Il giocatore, che andrà in scadenza al 30 giugno 2020, al momento attende. Attende una squadra che offra la cifra di 50 milioni di euro richiesta dal Tottenham per lasciarlo partire ma, ad oggi, nessuno ha presentato quell’offerta. Non il Barcellona che ha già investito su De Jong, non il Real Madrid che ha già speso moltissimo sul mercato. Resta la Juve che, a quanto sembra, vuole attendere che il giocatore sia "tesserabile" a parametro zero. Dal 1 febbraio 2020 Eriksen sarà libero di firmare con qualunque società. La Juve, come Eriksen, attende.