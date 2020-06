Un brutto passo indietro, forse anche due. Christian Eriksen ha spento la luce all’Inter nel momento più delicato, lasciando disorientati compagni e allenatore, che nel buio hanno perso certezze. Il danese, ad oggi, è un campione che funziona a intermittenza, un fattore che può confondere, chi gioca con e contro di lui. La sua è una fantasia che esplode negli ampi spazi e il ritmo non è ancora quello giusto. Il motore di Eriksen viaggia a giri diversi rispetto a quello della squadra, che ancora fatica ad assorbirlo.



GENIO E FRAGILITÀ - L’adattamento alla Serie A e al calcio italiano è un processo che appare alle fasi iniziali. Piedi e idee aprono all’ottimismo, la giocate messe in vetrina contro la Samp appartengono a un repertorio tutt’altro che comune, ma ciò che serve adesso è la peculiarità più difficile da acchiappare: la continuità. Affare non da poco, anche perché l’Inter è spesso stata rifugio di menti geniali e fragili. Beccalossi, Bergkamp e Recoba sono tre esempi, ce ne sarebbero tanti altri. Eriksen avrà ancora tante occasioni per riscattarsi, ad oggi non appartiene ad alcuna categoria, ma l’Inter lo pretende a tempo pieno e non part-time.