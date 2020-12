Via dall'Inter, dopo dodici mesi.Il danese classe 1992, a un anno dal suo arrivo dal Tottenham per 20 milioni di euro, a gennaio lascerà Milano, per tornare, con ogni probabilità, in Premier League. In nerazzurro, finora, ha collezionato 4 gol e 3 assist in 38 partite, spalmate in 1449 minuti, troppo poco per sentirsi protagonista. Il suo arrivo aveva infiammato i tifosi,, strappato alla concorrenza, il campo non ha però dato credito all'investimento.Una scena già vista con Gabigol, arrivato nell'agosto 2016 dal Santos per 30 milioni di euroma incapace di lasciare il segno con la maglia dell'Inter. Al Flamengo è letteralmente rinato, è tornato a giocare con regolarità e a fare gol. Per ora sono 48 in 68 partite, ma il numero è destinato salire. Gabigol,semplicemente non si è trovato in nerazzurro, così come è successo a Eriksen. Che per far ripartire la sua carriera ora dovrà fare la valigia.