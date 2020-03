Era arrivato con ben altri presupposti e invece Christian Eriksen fatica a imporsi con la maglia dell'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Un mese e mezzo d’Italia e, in tutto, 168’ giocati, tra campionato e Coppa Italia, distribuiti su 6 apparizioni, per una media inferiore alla mezz’ora in campo. E’ vero che c’è pure l’Europa League, con le due gare giocate per intero contro il Ludogorets, ma non è sufficiente: ormai Eriksen è da considerare un caso. E’ stato il colpaccio del mercato di gennaio, probabilmente non solo in ambito italiano, ma anche europeo, alla riprova dei fatti, invece, è una riserva da schierare nella ripresa, magari anche solo nell’ultimo quarto d’ora, e quasi sempre per rimediare ad un risultato negativo”.