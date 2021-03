quello che torna a giocare oggi con la maglia della Danimarca, rispetto a quello che a novembre aveva vestito per l'ultima volta la casacca della sua nazionale nel 4-2 subito dal Belgio in Nations League,, che ne stava progettando la cessione a gennaio, come avrebbe ammesso. Poi è cambiato tutto: la crisi societaria dell'Inter, la mancanza di acquirenti che, in questa fase storica, fossero disposti ad accollarsi un stipendio da 7,5 milioni netti a stagione per il classe 1992 ex Totteham, e soprattutto, che a partire dal gol vittoria nel derby di Coppa Italia ha ritrovato sé stesso e(5.000 persone) in un paese che grazie alla massiccia campagna vaccinale sta uscendo dall'emergenza Covid ("Tornare a giocare davanti ai tifosi è bellissimo, presto ci riabitueremo") e: "È il cuore della squadra, tiene il ritmo del gioco ed è importante per noi anche fuori dal campo. Nell'Inter ha trovato spazio da mezzala? Qui non possiamo aspettarci di vederlo in un ruolo diverso rispetto a quello che ha ricoperto in autunno. Per il nostro gioco è fondamentale più avanti, crea occasioni ed è una pedina importante per noi".che ritorna sul palcoscenico del calcio mondiale con rinnovata fiducia e forza, sua e dell'Inter. E che guarda al futuro con. Le panchine e il disagio autunnali sono un lontano ricordo, il presente e il futuro parlano di un Eriksen rinato e legato all'Inter.