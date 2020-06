Sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Eriksen è un campione, lo ha già dimostrato e non è certo venuto all’Inter per convincere gli scettici, anche se comunque non fa mai male. Piace e non poco alla critica di parte buttare giù dalla torre gli acquisti nerazzurri, chissà poi perché, ma lasciamo che sia un loro passatempo, un loro giochino che li fa contenti.Chiuso il capitolo “via i sassolini dalla scarpa” scendiamo nel dettaglio. Eriksen sta sconvolgendo i piani tattici di Conte o sta aiutando l’Inter ad evolversi?. Conte ha lavorato per mesi sul 3-5-2 dando alla sua squadra un assetto ben preciso e definito. L’inserimento in corsa di un giocatore di questo peso ha “costretto” l’ex tecnico della nazionale a rivedere i suoi piani e ad adattare la sua idea tattica per favorire l’ex Tottenham.A questo riguardo però bisogna sottolineare che la mancanza di Sensi, Vecino e Brozovic ha sicuramente influito sul rendimento di tutta la mediana interista. Tante partite in pochi giorni e solo Barella, Borja e Gagliardini disponibili in “mezzo”.Ma se da un lato Eriksen sta “costringendo” Conte a sacrificare l’equilibrio che lui tanto agognava dall’altro sta aiutando l’allenatore ad alleviare il peso dell’attacco dalle spalle di Lautaro e Lukaku. Credo che il recupero di Brozovic potrebbe aiutare non poco il gioco del danese. Il croato e Rafinha 2 anni fa contribuirono non poco alla rincorsa nerazzurra alla prima Champions di Spalletti.(come testimonia il fresco acquisto di Hakimi).Con un centrocampo più solido e con la batteria degli esterni fortificata,Sono sicuro che ci siamo, la stella di Eriksen brillerà come ha fatto comunque vedere tra Napoli e Sampdoria (poi diciamolo giocare 4 partite su 4 in queste condizioni non è facile per nessuno). Eriksen ora sta ingranando ma