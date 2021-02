Christian Eriksen non è stato soltanto nel mirino di Tottenham e Leicester. I due club inglesi hanno certamente corteggiato e tentato il centrocampista danese durante il mese di gennaio, senza mai raggiungere un reale accordo con l'Inter per un prestito oneroso con pagamento dell'ingaggio. La Roma negli ultimi giorni ha offerto davvero uno scambio con Edin Dzeko, prima di intavolare l'affare Sanchez (poi sfumato) si è parlato di questa possibilità. Con un retroscena.





RETROSCENA E RISPOSTA - Eriksen infatti nel 2012, ai tempi dell'Ajax, aveva confessato di essere un tifoso della Roma: "​Si, è vero sono un tifoso della Roma - disse l'attuale centrocampista dell'Inter. Dopo ogni partita con l'Ajax, la prima cosa che faccio è guardare il risultato della Roma. Ricordo che quando avevo nove anni, giocando a FIFA Manager 2001, prendevo sempre la Roma. Sarei felicissimo di poter vestire un giorno la maglia giallorossa". Ci è andato vicino, ma l'Inter ha stoppato ogni ipotesi di lavoro: proposta rifiutata per motivazioni tecniche, ovvero no all'acquisto di una punta in più perdendo un centrocampista. Così è sfumato l'affare, col problema ingaggi diversi incluso poi ripresentatosi anche per Sanchez.