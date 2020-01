L'Inter è vicina a chiudere l'affare Eriksen e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come i nerazzurri raggiungeranno i 20 milioni richiesti dal Tottenham grazie anche all'inserimento di bonus. Conte avrà così un rinforzo importante, un po' come ai tempi fu per Mourinho quando Moratti decise di regalargli Sneijder.



“Dieci anni, una vita fa, tre proprietà che si sono avvicendate, davvero un’altra Inter: tanto tempo è passato, tanto tempo è servito perché la società nerazzurra riuscisse a definire nuovamente l’acquisto di un giocatore di livello Internazionale, sui taccuini di tutti i grandi club. Quel che allora - estate 2009 - per José Mourinho furono Samuel Eto’o e Wesley Sneijder, oggi è per Antonio Conte Christian Eriksen, ormai prossimo a diventare un calciatore dell’Inter. L’ufficialità arriverà con ogni probabilità già lunedì, nelle stesse ore - o al massimo martedì - il danese potrebbe sbarcare a Milano. La trattativa tra Inter e Tottenham è a un passo dalla conclusione. Mancano ancora i famosi «dettagli» che poi dettagli non sono mai, specie in contratti che si annunciano particolarmente complicati, e con diversi agenti che hanno svolto la loro opera in queste settimane. Ma il più è realmente fatto. Alla fine l’Inter arriverà ai famosi 20 milioni di euro chiesti dagli Spurs, cifra che il club di Zhang raggiungerà anche grazie all’inserimento di una quota di bonus”.