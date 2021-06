"Danimarca? Le aspettative saranno alte, visto l'anno che abbiamo vissuto finora". Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen parla delle ambizioni della Nazionale danese per Euro 2020 a Fyens Stiftstidende: "Vogliamo andare il più lontano possibile, poi vedremo come finirà, ma penso che possiamo puntare in alto. Euro 2012? Allora ero più giovane di adesso. E la mentalità e l'esperienza che non avevo allora, le ho adesso. Questa è probabilmente la differenza più grande. Come giocatore, probabilmente non sono cambiato molto. E poi la squadra è cresciuta con me. Alcuni nuovi sono arrivati ​​e quelli più vecchi si sono fermati, quindi queste sono probabilmente le maggiori differenze. Certo, più partite hai giocato e più lunga è la tua carriera. Sono sicuro di questo".



INTER - Eriksen racconta anche la decisione di trasferirsi all'Inter e gli obiettivi raggiunti: "La mia intenzione quando ho scelto di andare all'Inter era quella di vincere uno Scudetto, e ci sono riuscito dopo un anno e mezzo, quindi ne sono incredibilmente felice. Prima di questa vittoria, avevo perso tre finali, e perdere una finale non è mai divertente. Quindi vincere dà una sensazione liberatoria e più fiducia nel fare le cose. Più vinci, più vuoi farlo. Come giocatore di calcio, quando ripensi alla tua carriera in seguito, spesso si tratta di ciò che hai nel tuo curriculum. Ma alla fine, per me, si tratta ancora di divertirmi giocando a calcio, e ti diverti ancora di più quando vinci".