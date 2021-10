Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, parla di Christian Eriksen ai microfoni di Ekstra Bladet: "Non mi aspettavo affatto di vedere una nazionale danese senza Christian, lui era dentro tutti i miei piani. Non importa quale decisione prenderà, io lo sostengo. Perché questa è una scelta profondamente personale che solo lui deve fare prendendosi tutto il tempo di cui ha bisogno. Nessuno farà pressioni su di lui in alcun modo".



"Volevo avvicinare lui e Mikkel Damsgaard ancora di più in campo. Vederli giocare insieme in Nazionale? Sarebbe bello".