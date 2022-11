Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale, Christian Eriksen ha parlato dei suoi trascorsi all'Inter e si è detto dispiaciuto per l'addio.



"Ho amato il mio tempo in Italia e mi sarebbe piaciuto rimanerci. Il mio obiettivo era tornare in Italia. Ma non si poteva fare. L'Inter è un buon club e mi è dispiaciuto andarmene, ma questo è il calcio. L'Italia e l'Inter mi hanno dato delle buone sensazioni e la mia famiglia stava benissimo a Milano. Nel club mi trovavo molto bene. L'Inter resta un posto speciale per me”.