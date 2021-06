. Questione di attimi, forse di secondi, grazie al pronto intervento dei medici e dei compagni, capeggiati dal capitano Simon Kjaer, lesto e pronto a mettere il centrocampista in posizione di sicurezza, estraendogli la lingua dalla bocca. Al Corriere della Sera, il professor, esperto di morte cardiaca improvvisa negli atleti, spiega: ". È stato un grande successo. Il paradosso è che c’erano già stati più di 40 minuti di gioco, ma questo non è un problema per un atleta. Il cuore è capace di prestazioni sportive enormi, di grandi performance meccaniche, ma la stabilità elettrica è un’altra storia, nel cuore di Eriksen c’è stato un cortocircuito"."Andrebbero premiati. Tutti quanti!" continua emozionato il medico, che eseguì la perizia sul corpo di Davide Astori. ". Ai medici che per diversi minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco perché il cuore potesse pompare. E poi a quelli che hanno usato il defibrillatore.. Se l’hanno usato vuol dire che era in corso una fibrillazione ventricolare, il ragazzo ha perso coscienza, non poteva essere una sincope banale da caldo o da freddo, fosse stato così si sarebbe presto rialzato".