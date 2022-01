It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

Il centrocampista danese, che ha rescisso il contratto con l'Inter dopo l'operazione al cuore in seguito all'arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia all'Europeo che non gli consente più di giocare in Italia, ha dichiarato alla tv danese DR:. Finora l'avevo già fatto con chi ho incontrato di persona come i medici, i calciatori e i miei famigliari. Ora faccio altrettanto con tutti i tifosi che mi hanno scritto migliaia di lettere e di e-mail, inviandomi anche dei fiori, o che mi hanno visto in giro per strada in Italia o in Danimarca.per salutarlo. L'occasione può essere una sera tra. Per le norme anti-Covid lo stadio Meazza potrà contenere soltanto quarantamila spettatori circa (il 50% della capienza), comunque i tifosi nerazzurri non vedono l'ora di riabbracciare Eriksen.