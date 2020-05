Intervenuto in una Q&A con Dr Spoten, Christian Eriksen ha parlato a 360°: "Amo giocare a calcio, è la mia più grande motivazione. Il mio prossimo obiettivo è giocare con regolarità all'Inter. Se è vero che devo andare via? No".



SULL'IDOLO - "Totti e Laudrup".



SUL RUOLO - "Voglio essere dove c'è la palla".



SULLA QUARANTENA - "Alterno allenamenti in solitaria con quelli su Zoom insieme alla squadra".



SUL MIGLIOR CLUB IN SERIE A - "L'Inter!".