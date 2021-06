Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Christian Eriksen: secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese è stato operato nelle scorse ore. Gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo, che tiene sotto controllo i battiti cardiaci. Nelle prossime ore Eriksen sarà dimesso dall’ospedale di Copenaghen, ma solo tra qualche mese si capirà se potrà tornare a giocare o meno: se il defibrillatore sottocutaneo sarà una scelta definitiva, non avrebbe infatti l’idoneità agonistica per giocare in Italia.