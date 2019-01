Christian Eriksen, intervistato dall'emittente danese Tv3, commenta le voci di mercato che lo riguardano: "Il Real? Non ci sto pensando. Sono concentrato sul campo perche' abbiamo davanti tante battaglie da vincere".



Il centrocampista del Tottenham prosegue: "Non è la prima volta che ci sono queste voci ma non c'è niente di concreto. La gente sa quello che voglio e io so cosa vorrebbe il Tottenham, ne stiamo parlando in modo tranquillo".



Il contratto di Eriksen con gli Spurs scade nel giugno del 2020.