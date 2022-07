Il Manchester United si muove sul mercato. Alle prese con la grana Ronaldo e alla ricerca del sostituto di Pogba, i Red Devils si avvicinano sempre di più all'ingaggio di Christian Eriksen. Come riportato dai tabloid inglesi, il 30enne danese dovrebbe legarsi al club con un contratto triennale, dopo le visite mediche di rito.



LA STORIA - Dopo l'addio all'Inter dello scorso anno, in seguito all'arresto cardiaco ad Euro2020 che aveva tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo del pallone, Eriksen era tornato a giocare in Premier League con il Brentford, grazie a un defibrillatore impiantato (con cui per legge, in Italia non può giocare). Ora è pronto a rimettersi in gioco, ancora una volta.