Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter arrivato a gennaio dal Tottenham, interviene a Sky Sport dopo la partita contro la Sampdoria: "Si avvicina il vero Eriksen? Diciamo che sto migliorando, sono contento di come sono andate le cose. Il gol col Napoli è stato diciamo un tiro fortunato".



SCELTA GIUSTA - "Sì, l'Inter ha sempre mostrato la volontà di prendermi e mi sono sempre trovato a mio agio. Peccato non avere i tifosi ora allo stadio, ma tutti all'interno del club sono carini con me. Sono stato accolto bene, le cose migliorano di giorno in giorno. Mi piace la mentalità che ho trovato".



POSIZIONE - "Diciamo che è cambiato lo schema dell'Inter. Nel primo tempo abbiamo trovato molti spazi stasera, nella ripresa ce n'erano meno e ho faticato a incidere".



SCUDETTO - Potete vincere lo Scudetto? Eriksen risponde così in italiano: "Sì".