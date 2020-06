Poi, sul campo, qualche difficoltà, tattica e di ambientamento, com'è normale che sia, ma anche qualche, come quella traversa nel derby rimontato che ha rischiato di far esplodere di gioia laChristianha vissuto in solitudine la quarantena, aveva pensato di trasferirsi da, poi non se n'è fatto nulla: una situazione strana, non banale, ma che può solo aver fortificato il trequartista dell'Inter. Che ora è pronto a dire la sua.Antonioè uno che, nella sua carriera da allenatore, ha dimostrato di saper cambiare idea. Integralista? Non proprio: sì, ilè il modulo preferito, ma tutti ricorderete il 4-2-4 con il quale aveva iniziato.sembrava un giocatore non adatto al suo calcio,. In Inghilterra, altra variazione: da 3-5-2 ae anche lì la 'rivalutazione', con Cescche sembrava non potesse starci nel suo calcio. E invece... "convincere Conte è stata una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera".Ecco, Antonioè pronto a cambiare ancora qualcosina per lanciare il trequartista svedese, punto ferma diprima epoi. Da, ecco il pensiero che sta prendendo forma nella testa di Conte: un centrocampista in meno e un giocatore lì, libero di muoversi tra le linee. Cambiano i moduli, non le idee, che sono le uniche che contano. E in quelle idee, con il suo stile, Eriksen può starci. Pirlo nella Juve di Conte, Fabregas nel Chelsea di Conte e ora tocca a Eriksen nell'Inter di Conte. Perché del resto, la qualità sta bene ovunque.