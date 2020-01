L'Inter ha battuto la concorrenza del PSG è si è praticamente assicurata Eriksen. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i francesi avessero messo sul piatto un ingaggio più ricco per il centrocampista danese.



“E certo che in questo affare la volontà del calciatore di trasferirsi a Milano è stata decisiva, quella di un Eriksen che l’estate scorsa confessava pubblicamente: «Forse è arrivato il momento di cambiare aria». Il corteggiamento del Real Madrid non si è mai davvero concretizzato. Ma il danese ha sempre detto no al rinnovo proposto dal Tottenham. Già dall’estate scorsa è iniziata l’opera di avvicinamento di Marotta e Ausilio. A dicembre i contatti esplorativi si sono intensificati. Quando l’Inter ha capito che in realtà solo il Psg aveva in maniera concreta avvicinato Eriksen e il suo agente Martins Schoots, è scattato l’affondo. Il club parigino offriva più soldi. Ma Eriksen non gradiva quel campionato. E così l’opzione Inter prendeva corpo, di pari passo con la convinzione sempre più marcata del giocatore di chiudere in anticipo la sua avventura in Premier League. L’accordo con l’Inter è stato a quel punto quasi una naturale conseguenza”.