Il ritorno di Neymar al Barcellona, ancora non ufficializzato, sta sconvolgendo gli ultimi giorni di mercato. Se da una parte il PSG sta pensando a Dybala per sostituire l’asso brasiliano in partenza, dall’altra i parigini pensano a come investire ulteriormente l’enorme somma incamerata dalla cessione del verdeoro. Un’ipotesi porta in Inghilterra e precisamente a Christian Eriksen del Tottenham. Il centrocampista danese, desideroso di cambiare casacca ed iniziare una nuova avventura, è finito nel taccuino di Leonardo. Serviranno almeno 50 milioni per strapparlo dalla corte di Pochettino. Brutte notizie quindi per Real Madrid e Juve. I bianconeri sono molto interessati al centrocampista soprattutto in ottica 2020. Eriksen infatti ha il contratto in scadenza fra un anno e Paratici vorrebbe portarlo a Torino a parametro zero.