Le prime immagini dell'allenamento con l'Odense avevano fatto il giro del web e dopo quei giorni era purtroppo arrivata per Christian Eriksen la conferma che in Italia non avrebbe più potuto giocare e, di conseguenza, l'Inter si era vista costretta a rescindere il suo contratto.



Il centrocampista danese non vuole però arrendersi e sta continuando a lavorare per tornare a giocare dopo il malore in campo e l'arresto cardiato del 12 giugno ad Euro 2020. Per farlo, questa volta, Eriksen si sta allenando a due passi dall'Italia, a Chiasso nello stadio Riva IV. Siamo ancora lontano da un nuovo club all'orizzonte, ma il percorso di rientro in campo è iniziato e non si fermerà.