Eriksson sogna il Liverpool e Klopp apre: 'Vorrei prendesse il mio posto per un giorno'

Il mondo del calcio si stringe attorno a Sven-Goran Eriksson che nelle scorse ore ha rivelato di avere un quadro clinico che non gli lascerà ancora molto da vivere. L'ex allenatore della Lazio - tra le altre - ha anche parlato di uno dei suoi più grandi rimpianti in carriera: quello di non aver mai allenato il Liverpool, la squadra per cui ha sempre tifato. Una sorta di appello che è stato raccolto da Klopp, il tecnico in pectore dei Reds.



SOGNO REALIZZABILE - In conferenza stampa il tedesco ha parlato così del collega svedese, dopo che i tifosi avevano scritto al club affinché realizzasse il sogno di Sven-Goran. "Ovviamente è stato molto commovente quando ho sentito la notizia. Ho appreso per la prima volta di questa sua ammirazione e del suo amore per il Liverpool, e che ne sia stato tifoso per tutta la vita. L'unica cosa che posso dire è che è il benvenuto, può venire quando vuole e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno. Non c'è problema per quanto mi riguarda. Guidare la squadra da bordocampo potrebbe essere più complicato. Averlo qui e mostrargli tutto quello che questo meraviglioso club ha costruito negli anni... penso che per lui sarebbero delle ore stupende da spendere qui con noi", ha detto.