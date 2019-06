Sven-Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre di Lazio, Sampdoria e Roma, ha ricevuto un premio speciale alla carriera all'evento Football Leaders, a margine del quale ha parlato dei suoi anni italiani e delle sua esperienza in Inghilterra.



Queste le sue parole: "Sono stato in Italia più di tredici anni, in differenti club. E' stata una esperienza straordinaria, alla Lazio abbiamo vinto sette trofei in tre anni. Poi ho vissuto belle esperienze alla Roma, alla Fiorentina, alla Sampdoria".



SULLA PARENTESI INGLESE - "Rooney? Lo lanciai a 17 anni in nazionale, in tanti anni non l'ho mai capito perché parlava un dialetto di Liverpool. Beckham? Ha un carisma che mai ho trovato in altri calciatori, scatenava il caos ovunque. Le donne impazzivano per lui, dai 5 ai 90 anni".



SU SIMONE INZAGHI - "Io e lui abbiamo lavorato insieme in uno squadrone, anche grazie a Cragnotti. A un certo punto la Lazio era la formazione più forte in Europa. Simone Inzaghi ha sempre lavorato seriamente, ora sono felice per lui".



SU ROBERTO MANCINI - "Mancini? L'ho sopportato nove anni (ride, ndr). Era un genio da calciatore, vedeva cose che altri non vedevano. Già allenava quando era ancora in campo, parlava sempre di calcio con me".