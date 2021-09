Niente da fare, la storia d'amore fra Erjona Sulejmani, la storica ex-moglie di Blerim Dzemaili, e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano è già finita. I due erano usciti allo scoperto a giugno quando su instagram avevano condiviso foto e scatti che non lasciavano nulla all'immaginazione.



Oggi però è arrivata l'ufficialità della rottura, comunicata da Amedeo Venza un amico influencer di Basciano, che si dice sia distrutto dalla fine dell'amore. Ed Erjona? Bella come sempre non perde il sorriso come dimostrano le sue foto nella nostra gallery.