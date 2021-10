Il caso Wanda Nara-Mauro Icardi è sicuramente l'argomento in tema gossip degli ultimi giorni al punto che in tanti si stanno schierando da una parte o dall'altra. Fra chi sta difendendo la showgirl argentina c'è anche l'ex di Blerim Dzemaili, la modella albanese Erjona Sulejmani che rispondendo a una domanda dei suoi follower ha così risposto tirando anche una frecciatina ai suoi ex: "Penso che lei sia una donna con gli attributi e saprà come gestire una situazione così delicata. Poi sappiamo tutti che non esistono calciatori santi!!".



Ecco il post di Erjona e altre foto della splendida modella nella nostra gallery.