Nuova sessione di Q&A con i propri follower su Instagram per Erjona Sulejmani. E la bellissima modella albanese, storica ex di Blerim Dzemaili è tornata a parlare della relazione ormai finita con il calciatore svizzero.



"Il passo più importante nella vita di una persona è quello di decidere di diventare genitori. Ci saranno sempre persone nella tua vita ma nessuna mai prenderà il posto di chi ha scelto insieme a te e di dare vita ad una creatura meravigliosa come il proprio figlio.Ora però sono felicemente single".



E nel frattempo la bellissima Erjona, tifosa interista, continua a mostrarsi sui social in splendida forma, eccola nella nostra gallery.