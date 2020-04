Classe 1989 e originaria dell’AlbaniaSa comunicare, lo fa con il sorriso e nel corso della chiacchierata con calciomercato.com ha lanciato anche dei messaggi da seguire alla lettera. Il calcio ha sempre fatto parte della sua vita: dalla passione verso l'Inter sin da bambina, alla ribalta televisiva nell'Europeo del 2016 fino alla relazione con l'ex marito Blerim Dzemaili."Si, esatto. Io mi trovo a Fuerteventura. La situazione qui è identica a quella italiana, purtroppo"."Si, non è facile specialmente quando lavoro e allora diventa tutto più complicato. Comunque sia bisogna stare dentro casa e rispettare le regole per superare questo momento il prima possibile. Se tutti quanti ci mettiamo l'impegno e rispettiamo questa regola di stare a casa, allora prima ne usciamo. Devo dirti che mio figlio ha già capito la situazione, se gli dico 'Luan andiamo fuori' lui mi risponde 'No mamma c'è il coronavirus'. Quindi ha già capito che c'è un pericolo fuori e non bisogna uscire"."Assolutamente, mi sta a cuore questo tema perché prima di tutto bisogna essere delle persone altruiste. Ci sono delle persone che stanno rischiando la vita per salvare la nostra e il minimo che possiamo fare è ringraziarle. La seconda cosa, in automatico, è di andargli incontro e aiutarli".