Nuovo amore per Erjona Sulejmani, modella e soubrette albanese oltre che ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. E' stata proprio lei ad ufficializzare con diversi scatti la nuova relazione con Alessandro Basciano. Il tutto su Instagram, con un selfie in macchina, al mare e una foto in posa al ristorante. Sempre insieme.



Basciano è stato protagonista qualche anno fa in tv a Uomini e Donne, dove ha corteggiato l'ex tronista Giulia Quattrociocche e poi a Temptation Island. Erjona è invece sempre attivissima sul suo profilo Instagram. Tanti gli scatti provocanti, l'ultimo di questi in piscina. Guarda tutte le FOTO di Erjona Sulejmani nella nostra gallery!