"Se incontrassi qualcuno che aggiungesse qualcosa di vero alla mia vita di adesso lo prenderei in considerazione, altrimenti sto benissimo così". Con queste parole la bellissima modella albanese Erjona Sulejmani, la storica ex-moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili ha confermato che nel suo cuore non c'è ancora spazio per nessun nuovo fidanzato ma che, rispetto al passato, ora è pronta a rifidanzarsi. E come dimostrano le foto che continua a postare sui propri canali social, Erjona è sempre in una forma invidiabile. Ecco le sue foto super-sexy nella nostra gallery