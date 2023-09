Erjona Sulejmani dimentica le vecchie fiamme, ma non tutte. La modella ed ex compagna di Blerim Dzemaili, si è concessa ad alcune domande dei follower su Instagram, rivelando un dettaglio: "Rimasta in buoni rapporti con gli ex? Con le persone mature e rispettose sono rimasta in ottimi rapporti e ci vogliamo molto bene".



C'è spazio per un nuovo amore? Erjona risponde così: "Dipende da che persona ho di fronte. Sicuramente non vado a buttarmi a capofitto nel fuoco".



