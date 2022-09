Ernia canta sul palco, Robert Lewandowski segna in campo. Il rapper, tifoso milanista, si è esibito in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni martedì 6 e mercoledì 7 settembre. Prima mentre il "suo" Milan pareggiava a Salisburgo e poi quando l'Inter perdeva a San Siro contro il Bayern Monaco, che almeno per ora non sta sentendo la mancanza del bomber polacco passato al Barcellona.



Dove si è presentato segnando una tripletta alla prima partita di Champions League al Camp Nou nel successo per 5-1 sul Viktoria Plzen. Nel repertorio di Ernia ci sono due canzoni intitolate a lui: Lewandowski VII e Lewandowski VIII, citando nel testo un ex calciatore francese di Real Madrid, Chelsea e PSG: "Fra', lego il ca... alla coscia come Makélélé".



Sabato l'Inter cerca il riscatto col Torino a San Siro, dove ieri sera erano in tribuna l'ex atalantino Ilicic e due cantanti: Il Pagante e Hell Raton. Quest'anno a tifare per i nerazzurri si era visto anche Il Tre, che sabato sera sarà in concerto al Magnolia di Milano. Gli interisti sperano che sia di buon auspicio.



Un altro cantante tifoso nerazzurro è Max Pezzali. La sua "Una canzone d'amore" è stata rivisitata dal gruppo heavy metal svedese dei Sabaton. Il chitarrista e cantante Tommy Johansson l'ha interpretata nel concerto dello scorso 27 agosto all'ippodromo di San Siro. Vedere per credere.