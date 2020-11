"L'hai sbagliato l'ultimo, vero?". Quando ti poni così di fronte al re dei bomber della, a quello che l'ha dominata per anni e ancora oggi, all'alba dei 40 anni, continua a fare la differenza (forse più di prima)E Marco, quest'anno, è più sicuro che mai: un lavoro iniziato tempo fa, mai finito, come i miglioramenti. In ogni partita, il classe '91, stupisce e sorprende sempre di più.- E' partito da lontano, Silvestri, andando ancora più in là cammin facendo: ​in C,in B, 3 presenze colin A poi, nel 2014, ilgrazie a Cellino. "Pensavano tutti fossi un suo figlioccio, invece...". Invece due stagioni da assoluto protagonista in Inghilterra, in Championship, vestendo la maglia White che è sinonimo di storia:; poi, il terzo, solamente 6, con la scelta di puntare sull'esperto Rob. In questi anni, oltre a dare sfoggio delle sue qualità,: 4 quelli schermati il primo anno, 3 quelli parati agli ottavi di EFL Cup contro ilnella sua ultima stagione, la più difficile. E' arrivato con l'etichetta di raccomandato, è diventato The Wall, il muro, ed Hero, l’eroe. Dai rigori nei caotici stadi inglesi a quello di Ibra nel silenzio di San Siro: la crescita è evidente.Ha conosciuto la suasul web, ha una figlia nata in Inghilterra e con la quale è sempre impegnato, si distrae con i videogame, poi tra uno spazio e l'altro trova il tempo di ipnotizzare. Contro il Milan ha mostrato tutto quello di cui è capace:(chiedere a Theo Hernandez), diventare "più grande" per oscurare la porta (chiedere a Ibra, questa volta), furbizia ed elasticità. C'è tutto nel 29enne portiere, che deve la sua crescita anche a Massimo, il preparatore che lo segue da tempo.Cresciuto nella, è arrivato al massimo fino alla Serie C, buttandosi poi, una volta appesi i guanti al chiodo dopo l'esperienza di, sulla preparazione degli ex colleghi, ormai allievi. E come Silvestri è partito dal basso. Eccellenza prima, con la, e D conquistata sul campo; poi Siena, un triennio importantissimo a, dove con Toscano, Barone e Boscaglia, fa crescere, tra gli altri,, ora punto fermo del Benevento. Nel 2017 va ae sgrezza, premiato miglior portiere della B quell'anno; poi, dal 2018, l’inizio del lavoro con. Lavoro che sta dando i suoi frutti.. E anche Silvestri, come Micai, vince l'ambito premio."L'ultimo l'hai sbagliato, vero?". No, Silvestri, con Cataldi niente mind games: sembra non sbagliare mai. Come te da 3 anni a questa parte...@AngeTaglieri88