Prima gli esami sulle singole materie, poi la discussione della tesi, consegnata il 31 agosto, dal titolo 'Il mio calcio' incentrata su tecnica e tattica. Giornata impegnativa per Andrea Pirlo atteso dall'ultimo ostacolo per prendere il patentino da allenatore Uefa Pro. Come riportato dall’Ansa, il neo tecnico della Juventus s'è presentato a Coverciano, al Museo del calcio, in completo blu e camicia bianca per l'atto finale del corso, a pochi giorni dal debutto in campionato sulla panchina bianconera. Oltre a lui anche altri ex giocatori e futuri colleghi quali Vincenzo Italiano, Paolo Montero, Daniele Bonera, Morgan De Sanctis, Emiliano Bigica. Mentre domani sarà la volta fra gli altri di Thiago Motta, Christian Chivu, Roberto Muzzi e Patrizia Panico.