Come per tanti altri ragazzi, prima prova scritta dell'esame di maturità oggi per Degnand Wilfried Gnonto, giovanissimo attaccante della Nazionale. Ricordiamo che Willy, classe 2003, di Verbania, ha esordito con gli Azzurri di Mancini nel secondo tempo della partita di Nations League contro la Germania il 4 giugno scorso.



Gnonto, ex Inter attualmente allo Zurigo, ha sostenuto la prima prova scritta a Busto Arsizio (Varese) al liceo scientifico sportivo «Marco Pantani».



Il 40° esordiente della gestione azzurra di Mancini ha una predilezione per il latino: "Mi chiamavano il latinista del gol: ho fatto tre anni di liceo classico. Mi piaceva".



Il papà Boris invece dice al Corriere della Sera: "È sempre stato molto studioso, ma ha lasciato il liceo classico perché non riusciva a far combaciare lo studio con gli allenamenti. Si portava i libri in macchina, nel tragitto tra Baveno e Appiano, mangiando panini".